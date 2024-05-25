В Китае заметили новый легкий танк, похожий на российский Т-14 «Армата»О нем стало известно в прошлом году
Новый танк, судя по всему, основан на существующей модели ZTQ-15, известной тем, что она используется в китайских вооруженных силах. ZTQ-15 весит более 30 тонн и оснащен 1000-сильным двигателем. Он вооружен 105-мм пушкой с автоматическим заряжанием и имеет гидропневматическую подвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет.
Новая модель, по сообщениям, сохранит орудие аналогичного калибра, однако некоторые источники предполагают, что в ней может использоваться электротермохимический вариант. Кроме того, боевой модуль включает дистанционно управляемую станцию вооружения, которая в Китае оснащается либо 12,7-мм пулеметами, либо 35-мм автоматическими гранатометами.
Экипаж размещается в основном корпусе, который оснащен различными датчиками, расположенными спереди и по бокам. Такая компоновка предполагает возможность беспилотного управления.
Более подробная информация о новинке скорее всего будет представлена на ближайших оборонных выставках.