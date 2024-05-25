В Китае заметили новый легкий танк, похожий на российский Т-14 «Армата»

Новая модель, по сообщениям, сохранит орудие аналогичного калибра, однако некоторые источники предполагают, что в ней может использоваться электротермохимический вариант. Кроме того, боевой модуль включает дистанционно управляемую станцию вооружения, которая в Китае оснащается либо 12,7-мм пулеметами, либо 35-мм автоматическими гранатометами.

Экипаж размещается в основном корпусе, который оснащен различными датчиками, расположенными спереди и по бокам. Такая компоновка предполагает возможность беспилотного управления.

Более подробная информация о новинке скорее всего будет представлена на ближайших оборонных выставках.