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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 06:45
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В Китае заметили новый легкий танк, похожий на российский Т-14 «Армата»

О нем стало известно в прошлом году
Китай завершил разработку танка четвертого поколения, о котором впервые стало известно в начале января 2023 года, пишет Российская Газета. Танк, напоминающий российский Т-14 «Армата», был замечен на новых фотографиях, виден полностью готовый прототип, башня которого прикрыта, но хорошо видны другие детали конструкции.
В Китае заметили новый легкий танк, похожий на российский Т-14 «Армата»
© Ferra

Новый танк, судя по всему, основан на существующей модели ZTQ-15, известной тем, что она используется в китайских вооруженных силах. ZTQ-15 весит более 30 тонн и оснащен 1000-сильным двигателем. Он вооружен 105-мм пушкой с автоматическим заряжанием и имеет гидропневматическую подвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет.

В Китае заметили новый легкий танк, похожий на российский Т-14 «Армата»

© Российская Газета / Соцсети

Новая модель, по сообщениям, сохранит орудие аналогичного калибра, однако некоторые источники предполагают, что в ней может использоваться электротермохимический вариант. Кроме того, боевой модуль включает дистанционно управляемую станцию вооружения, которая в Китае оснащается либо 12,7-мм пулеметами, либо 35-мм автоматическими гранатометами.

Экипаж размещается в основном корпусе, который оснащен различными датчиками, расположенными спереди и по бокам. Такая компоновка предполагает возможность беспилотного управления.

Более подробная информация о новинке скорее всего будет представлена на ближайших оборонных выставках.

Источник:Российская Газета
Автор:Максим Многословный
Теги:
#танк
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#Армата
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#Китай
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#фото