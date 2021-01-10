В Китае запустили крупнейшую сеть с квантовым шифрованием

Как пишет Naked Science, целью работы учёных было показать возможность применения квантового распределения ключей (QKD) на практике в больших масштабах. В сети более 150 клиентов связаны между собой на расстоянии более 4600 километров.

Учёные рассказали, что при распределении ключей через спутник смогли добиться средней скорости генерации ключей около 48 килобит в секунду — в 40 раз больше, чем было прежде.

Особенность сети в квантовом шифровании, которое считается невозможным взломать. Пакеты с зашифрованными таким образом данными могут передаваться и по обычным магистральным сетям.