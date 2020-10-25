В Китае запустили маршруты с автобусами на водородном топливе

Автобусы разработала дочерняя компания крупного китайского автопроизводителя First Automotive Works (FAW). Максимальная скорость автобусов достигает 60 километров в час. Важно то, что при сгорании водорода в воздух не выбрасываются вредные вещества.

Чтобы заправить такой автобус, потребуется 15 минут. Машины могут нормально работать при температуре до минус 30 градусов по Цельсию. Автобусы также оборудованы «умной» системой для мониторинга поездки и неисправностей.

В феврале СМИ писали, что на улицах Санкт-Петербурга тоже могут появиться автобусы на водородном топливе.