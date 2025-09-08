В Китае запустили массовое производство твердотельных батарей

Опубликовано 08 сентября 2025, 20:151 мин.
В Китае запустили массовое производство твердотельных батарейПервыми выиграют дроны
Китайская Eve Energy, один из крупнейших производителей аккумуляторов и конкурент поставщикам Tesla, объявила о запуске массового производства твердотельных батарей. Первые, кто сможет ощутить преимущества новой технологии, — дроны.
На новом заводе в Чэнду уже выпускаются ячейки ёмкостью 10 А·ч на основе сульфидного электролита. Их можно объединять в блоки по 60 А·ч, подходящие для беспилотников, гуманоидных роботов вроде Tesla Optimus и некоторых «умных» устройств. Плотность энергии достигает 300 Вт·ч/кг — заметно выше, чем у нынешних литий-ионных батарей (около 200 Вт·ч/кг).
Твердотельные батареи устойчивее к перегреву и лучше работают в экстремальных условиях. Для электромобилей такие батареи пока слишком дорогие, но для дронов и роботов — самое то. К 2026 году завод в Чэнду планирует выйти на мощность 100 МВт·ч в год и создать ещё более ёмкие аккумуляторы — до 400 Вт·ч/кг.