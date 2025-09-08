В Китае запустили массовое производство твердотельных батарей

На новом заводе в Чэнду уже выпускаются ячейки ёмкостью 10 А·ч на основе сульфидного электролита. Их можно объединять в блоки по 60 А·ч, подходящие для беспилотников, гуманоидных роботов вроде Tesla Optimus и некоторых «умных» устройств. Плотность энергии достигает 300 Вт·ч/кг — заметно выше, чем у нынешних литий-ионных батарей (около 200 Вт·ч/кг).

Твердотельные батареи устойчивее к перегреву и лучше работают в экстремальных условиях. Для электромобилей такие батареи пока слишком дорогие, но для дронов и роботов — самое то. К 2026 году завод в Чэнду планирует выйти на мощность 100 МВт·ч в год и создать ещё более ёмкие аккумуляторы — до 400 Вт·ч/кг.