В Китае запустили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанции

Общая установленная мощность станции составит 2,24 миллиона киловатт. В эксплуатацию уже введены две первые турбины общей мощностью 1,02 миллиона киловатт.

Плотина станции достигает высоты 217 метров. Строительство ведётся в крайне сложных условиях: на большой высоте над уровнем моря, в холодном климате и в горной местности. Несмотря на это, инженерам удалось в короткие сроки запустить сразу две турбины в течение одного месяца.