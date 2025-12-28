В Китае запустили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанции

Опубликовано 28 декабря 2025, 10:321 мин.
В Китае запустили первые турбины самой высокогорной гидроэлектростанцииС арочной плотиной
В Китае официально начала вырабатывать электроэнергию первая очередь гидроэлектростанции Ебатань. Это самая высокогорная строящаяся электростанция с арочной плотиной в стране, пишут СМИ.
Общая установленная мощность станции составит 2,24 миллиона киловатт. В эксплуатацию уже введены две первые турбины общей мощностью 1,02 миллиона киловатт.
Плотина станции достигает высоты 217 метров. Строительство ведётся в крайне сложных условиях: на большой высоте над уровнем моря, в холодном климате и в горной местности. Несмотря на это, инженерам удалось в короткие сроки запустить сразу две турбины в течение одного месяца.