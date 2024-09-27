В Китае запустили сильнейший в мире резистивный магнит

Опубликовано 27 сентября 2024, 02:151 мин.
В Китае запустили сильнейший в мире резистивный магнитВполне успешно
Ученые из Хэфэйского института физических наук в Китае установили новый мировой рекорд, разработав самый сильный резистивный магнит, создающий устойчивое магнитное поле в 42 Т. Предыдущий рекорд в 41,4 Т, который с 2017 года удерживала Национальная лаборатория магнитных полей США, был превзойден благодаря инновационной конструкции и оптимизированному процессу производства, разработанному китайской командой.
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Резистивные магниты, изготовленные из таких металлов, как медь, обеспечивают гибкость и быстрый контроль над магнитным полем, но склонны к выделению тепла. Прорыв Китайской академии наук свидетельствует о значительном прогрессе в данной области, несмотря на то, что резистивные магниты менее эффективны, чем их сверхпроводящие аналоги, которые требуют сверхнизких температур для работы.
Несмотря на то что до рекорда гибридного магнита в 45,2 Т, установленного той же командой в 2022 году, этот новый магнит не дошел, он открывает двери для усовершенствованных устройств на основе магнитов и новых экспериментов в области электромагнетизма.