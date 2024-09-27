В Китае запустили сильнейший в мире резистивный магнит

Резистивные магниты, изготовленные из таких металлов, как медь, обеспечивают гибкость и быстрый контроль над магнитным полем, но склонны к выделению тепла. Прорыв Китайской академии наук свидетельствует о значительном прогрессе в данной области, несмотря на то, что резистивные магниты менее эффективны, чем их сверхпроводящие аналоги, которые требуют сверхнизких температур для работы.

Несмотря на то что до рекорда гибридного магнита в 45,2 Т, установленного той же командой в 2022 году, этот новый магнит не дошел, он открывает двери для усовершенствованных устройств на основе магнитов и новых экспериментов в области электромагнетизма.