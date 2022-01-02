В Китае заявили о захваченных американцами в Сирии и Донбассе российских беспилотниках

Сообщается, что аппараты были сбиты в ходе конфликта. Силы подразделений специальных операций США, а также коммандос британской морской пехоты якобы секретно собирали информацию по российским БПЛА.

Как пишут СМИ, за три-четыре года военные захватили не менее 20 боевых беспилотников Вооружённых сил (ВС) РФ. Девять были получены в Сирийской Арабской Республике и 11 в восточной части Украины.

Какие именно типы беспилотников захватили, не сообщается. Изучившие их американские специалисты якобы пришли к выводу, что образцы были разработаны с применением западных гражданских технологий, которые впоследствии были переработаны для военных целей.