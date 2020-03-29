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В Китае заявили об окончании распространения коронавируса на территории страны
Но есть риск второй волны эпидемии
В Китае заявили об окончании распространения коронавируса на территории страны. Однако есть риск второй волны эпидемии, если кто-нибудь снова завезёт вирус в государство.
Об этом сообщил представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, в Китае обнаружили уже 693 заболевших, которые приехали из-за рубежа. Из-за этого в стране сохраняется опасность новой волны эпидемии.
Чаще всего вирус в Китай привозят жители страны, которые возвращаются домой из-за рубежа. Поэтому с сегодняшнего дня, 29 марта, в Китае должны сократить международные рейсы. Кроме того, уже действуют ограничения на въезд иностранцев в страну.
Стоит отметить, что Китай, где началась эпидемия, уже не является страной с самым большим количеством заражённых. По этому показателю его обходят США и Италия.