В Китае знаменитостям запретили рекламировать полезные продукты в соцсетях и на ТВ

По новым правилам, реклама, в которой участвуют знаменитости, должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям». Теперь запрещено продвижение репетиторских услуг, продуктов для здорового питания, табачных изделий и медицинского оборудования.

Из китайских документов следует, что знаменитости должны «сознательно следовать основным социалистическим ценностям в своей рекламной деятельности».