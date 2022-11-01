В Китае знаменитостям запретили рекламировать полезные продукты в соцсетях и на ТВ

20:42, 01 ноября 2022
1 мин.
В Китае знаменитостям запретили рекламировать полезные продукты в соцсетях и на ТВА также услуги репетиторства
Financial Times сообщила, что в Китае запретили знаменитостям рекламировать репетиторов и продукты для здорового питания в соцсетях и на ТВ.
По новым правилам, реклама, в которой участвуют знаменитости, должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям». Теперь запрещено продвижение репетиторских услуг, продуктов для здорового питания, табачных изделий и медицинского оборудования.
Из китайских документов следует, что знаменитости должны «сознательно следовать основным социалистическим ценностям в своей рекламной деятельности».