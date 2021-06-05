Виртуальная студентка уже завела аккаунт в китайской соцсети Weibo, пишет Global Times. У компьютерной программы даже есть имя — Хуа Чжибин (Hua Zhibing). Скоро она начнёт обучение в компьютерной лаборатории Университета Цинхуа. В будущем её могут даже трудоустроить.

Опубликовали даже видео с виртуальной студенткой. Её сыграла реальная девушка, но лицо и голос её были сгенерированы компьютером.

Модель, которая лежит в основе Хуа Чжибин, может обрабатывать 1,75 триллиона параметров. СМИ пишут, что она способна обучаться и за год должна достичь когнитивного уровня развития 12-летнего ребёнка.