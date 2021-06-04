Речь идёт о рисунках свечей и торта. Их используют в годовщину озвученного выше события. В 1989 году на площади Тяньаньмэнь власти жестоко подавили протесты. Чтобы почтить память погибших, люди с тех пор собираются на годовщины со свечами в руках. В материковом Китае власти запрещают даже упоминание этих событий.

Сайт What’s on Weibo заметил, что соответствующие эмодзи перестали набираться в соцсети. Отмечается, что это не первый подобный случай. В 2012 году китайцы полностью заблокировали поиски смайликов со свечами и олимпийским факелом.