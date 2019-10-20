В китайском интернете блокируют ролики блогеров с обзорами мемов

За ситуацию с игроком Blizzard раскритиковали многие пользователи, обвинив компанию в потакании Китаю. Мем с Винни-Пухом же является достаточно популярным в интернете уже давно. Кроме того, ранее пользователи рассказывали, что в Overwatch слово «Винни-Пух» становилось причиной бана от Blizzard.

Теперь бан прилетел и PewDiePie. Обнаружилось, что на территории Китая канал блогера заблокирован. Его просто невозможно найти в поисковых системах. PewDiePie извинился за это перед китайскими пользователями, но признал, что ожидал такого исхода.