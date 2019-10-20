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В китайском интернете блокируют ролики блогеров с обзорами мемов
Сравнивать президента Китая с Винни-Пухом опасно
Известный блогер PewDiePie на своём YouTube-канале ведёт постоянную рубрику Meme Review. В одном из недавних видео автор затронул тему скандала с Blizzard, связанного с блокировкой игрока, который поддержал протестующих в Гонконге на стриме турнира. Блогер привёл в ролике актуальный мем, в котором президента Китая сравнили с Винни-Пухом. И вот сюрприз — канал PewDiePie больше не доступен в Поднебесной.
За ситуацию с игроком Blizzard раскритиковали многие пользователи, обвинив компанию в потакании Китаю. Мем с Винни-Пухом же является достаточно популярным в интернете уже давно. Кроме того, ранее пользователи рассказывали, что в Overwatch слово «Винни-Пух» становилось причиной бана от Blizzard.
Теперь бан прилетел и PewDiePie. Обнаружилось, что на территории Китая канал блогера заблокирован. Его просто невозможно найти в поисковых системах. PewDiePie извинился за это перед китайскими пользователями, но признал, что ожидал такого исхода.
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