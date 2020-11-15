В китайском роутере Xiaomi нашли встроенную блокировку Steam

По его словам, после запуска установщика Steam вышла ошибка «Для обновления Steam должен быть онлайн». Компьютер посоветовал мужчине проверить подключение к сети. Мужчина открыл файл c:\Program Files (x86)\Steam\logs\bootstrap_log.txt и увидел ошибки. Он решил подождать денёк, подумав, что сервер с инсталлятором просто не работает.

Однако на следующий день проблема не исчезла. Установить Steam никак не удавалось. Как оказалось, проблема с сетевым подключением есть у маршрутизатора Xiaomi. Причём именно с адресом «http://client-download.steampowered.com».

Мужчина пришёл к выводу, что в новой прошивке роутера физически заблокирован адрес сайта с установщиком Steam. Со старой прошивкой, как он говорит, всё устанавливалось без проблем.