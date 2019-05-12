В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».

Мауи — второй по величине остров Гавайского архипелага. За основу Безос планирует взять проект физика Джерарда О’Нилла, который разрабатывался в 70-80 годах прошлого века.

Безос заявил журналистам: «Это Мауи в лучшие дни, весь год. Ни дождей, ни землетрясений. Люди захотят там жить». В таких колониях могут проживать до триллиона людей. Они будут созданы в виде вращающихся цилиндров, чтобы обеспечить гравитацию. В них будет иметься высокоскоростной транспорт, сельскохозяйственные зоны и города.