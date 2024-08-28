В комплект к этому кастомному Mercedes-Benz G-Class положили винтовку

Опубликовано 28 августа 2024, 15:421 мин.
В комплект к этому кастомному Mercedes-Benz G-Class положили винтовкуДля выставки в Абу-Даби
Компания Carlex Design представила единственный в своем роде автомобиль Mercedes-Benz G-Class, получивший название «G-Falcon», созданный в сотрудничестве с компанией VO Vapen. Этот необычный автомобиль отличается ярким бронзовым металликом и нарисованной вручную фреской с изображением сокола, которая занимает всю крышу.
© Carlex
G-Falcon, на создание которого ушло четыре года, также может похвастаться измененной передней панелью, расширенными колесными арками и колесными дисками, подобранными по цвету. Интерьер не менее роскошен: приборная панель, сиденья и дверные панели обтянуты кожей красного цвета. Ручная вышивка и дверные замки в форме соколиного когтя придают автомобилю «особый шарм».
В комплекте с G-Falcon идет винтовка VO Vapen, украшенная соколиными узорами и помещенная в специальный кожаный футляр.
И G-Falcon, и винтовка будут представлены на Международной выставке охоты и конного спорта в Абу-Даби в этом году.