В комплект к этому кастомному Mercedes-Benz G-Class положили винтовку

G-Falcon, на создание которого ушло четыре года, также может похвастаться измененной передней панелью, расширенными колесными арками и колесными дисками, подобранными по цвету. Интерьер не менее роскошен: приборная панель, сиденья и дверные панели обтянуты кожей красного цвета. Ручная вышивка и дверные замки в форме соколиного когтя придают автомобилю «особый шарм».