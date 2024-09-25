В Корее собрали «летающую тележку»

Palletrone, приводимый в движение квадрокоптером с наклонными роторами, использует систему стабилизации своего движения в трех измерениях и компенсации внешних возмущений. Дрон остается стабильным в полете, сохраняя тангаж и крен, но при движении полагается на физические усилия человека, реагируя на толчки и рывки.

Palletrone предлагает практичное решение для транспортировки грузов на небольшие расстояния в помещениях. Система работает на основе алгоритмов отслеживания возмущений и управления, обеспечивая «плавное и отзывчивое» движение, пишут разработчики. В ходе испытаний беспилотник успешно перенес груз весом 2,93 кг.