Опубликовано 25 сентября 2024, 14:511 мин.
В Корее собрали «летающую тележку»Беспилотник для перевозки грузов
Команда корейских инженеров под руководством Сын Чжэ Ли из Сеульского национального университета науки и технологий разработала дрон Palletrone, предназначенный для транспортировки грузов подобно тележке. Эта летающая платформа оснащена ручкой, что позволяет операторам вручную толкать или тянуть дрон в нужно направлении.
© Geonwoo Park et al. / IEEE Robotics and Automation Letters, 2024
Palletrone, приводимый в движение квадрокоптером с наклонными роторами, использует систему стабилизации своего движения в трех измерениях и компенсации внешних возмущений. Дрон остается стабильным в полете, сохраняя тангаж и крен, но при движении полагается на физические усилия человека, реагируя на толчки и рывки.
Palletrone предлагает практичное решение для транспортировки грузов на небольшие расстояния в помещениях. Система работает на основе алгоритмов отслеживания возмущений и управления, обеспечивая «плавное и отзывчивое» движение, пишут разработчики. В ходе испытаний беспилотник успешно перенес груз весом 2,93 кг.