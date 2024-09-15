В корице из магазина нашли свинец и это… нормально

Опубликовано 15 сентября 2024, 15:001 мин.
В корице из магазина нашли свинец и это… нормальноПочему не стоит паниковать
Недавние результаты исследования Consumer Reports о содержании свинца в молотой корице вызвали беспокойство, особенно в свете трагического случая, когда испорченная корица привела к отравлению детей в США. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что содержание свинца в большинстве продуктов с корицей не так тревожно, как об этом пишут в заголовках.
Тестирование, в котором приняли участие 36 брендов корицы, показало, что концентрация свинца в основном находится в пределах норм. В отчете подчеркивается, что только 12 продуктов превысили порог в 1 промилле, а три превысили предел в 2 промилле, признанный Европейским союзом. Примечательно, что самая высокая зафиксированная концентрация свинца составила 3,52 промилле, что значительно ниже 5 110 промилле, обнаруженных в испорченной корице, связанной со случаями отравления.