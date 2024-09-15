В корице из магазина нашли свинец и это… нормально

Почему не стоит паниковать

Недавние результаты исследования Consumer Reports о содержании свинца в молотой корице вызвали беспокойство, особенно в свете трагического случая, когда испорченная корица привела к отравлению детей в США. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что содержание свинца в большинстве продуктов с корицей не так тревожно, как об этом пишут в заголовках.