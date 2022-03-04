В кормах для кошек и собак нашли мясо редких акул

Проблема в том, что из-за массового вылова численность сильно сокращается. Однако потребитель порой даже не может не покупать товары с акульими компонентами, чтобы выступить против этого. Как оказалось, это касается даже кормов для собак и кошек.

Учёные воспользовались мини-баркодированием, чтобы выяснить, есть ли мясо и жир акул в кормах для животных, которые продаются в сингапурских магазинах. В составе большинства кормов были указаны «рыба», «морская рыба» или «белая рыба». Акулье мясо и жир не упоминались. Тем не менее, в 45 образцах из 144 акульи компоненты были обнаружены. Нашла даже мясо и жир шелковой и рифовой акул, которые относятся к числу редких.