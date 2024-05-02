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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 19:34
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В коровах нашли оружие против «неубиваемых» бактерий

Их пептид расщепляет бактериальную слизь
Новое оружие в борьбе с лекарственно-устойчивыми бактериями появилось в медицинском колледже Университета Центральной Флориды. Исследовательская группа обнаружила перспективный препарат, полученный от коров, который способен проникать в защитную слизь, используемую бактериями для защиты от антибиотиков.
В коровах нашли оружие против «неубиваемых» бактерий
© Ferra

Этот прорыв может дать надежду на лечение инфекций, вызванных Klebsiella pneumoniae, бактерией, часто встречающейся в кишечнике. Обычно безвредная, K. pneumoniae может представлять серьезную угрозу для здоровья, когда попадает в другие части тела, вызывая такие инфекции, как пневмония и инфекции мочевыводящих путей.

И что самое страшное? Эти инфекции становятся все более устойчивыми к традиционным антибиотикам, представляя собой значительный риск для здоровья людей во всем мире. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2019 году во всем мире около 5 миллионов человек умерли от инфекций, устойчивых к лекарствам, и K. pneumoniae — один из главных виновников этого.

Особую опасность K. pneumoniae придает ее способность образовывать биопленки — липкий защитный слой, который делает антибиотики неэффективными. Именно здесь на помощь приходит коровий пептид. Этот природный антимикробный агент разрушает сахарные связи, удерживающие биопленку вместе, по сути, «прорезая забор», по словам врачей. Разрушение слизистого барьера обнажает бактерии, делая их уязвимыми для иммунной системы организма или существующих антибиотиков.