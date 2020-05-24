В космической компании Илона Маска рассказали, как прошло испытание ракеты-носителя Falcon 9

Так, согласно опубликованным представителями космической компании данным, испытание прошло успешно. ”Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено”, - уточняется в заявлении SpaceX. Кроме того, в компании также поделились, что уже в конце мая, а именно 27 числа, планируется запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит астронавтов к Международной космической станции. Отмечается, что на нем будут транспортированы сразу два астронавта - Даш Херли и Боб Бенкен.

Известно, что грядущий запуск будет осуществлен со стартового комплекса 39A, расположенного во Флориде.