В космос запущен новый марсоход

Оборудование достигнет Марса в феврале 2021 года.

Масса Perseverance превышает тонну. Одна из основных задач марсохода — найти на планете доказательства существования жизни в прошлом. В частности, марсоход будет изучать марсианский грунт. Аппарат высадится в ударном кратере Езеро. Место выбрано не случайно: исследователи считают, что раньше кратер был заполнен водой.

Стоит отметить, что Ingenuity является первым внеземным вертолётом. Если он поднимется в воздух на Марсе, это станет первым управляемым атмосферным полётом за пределами Земли. Ingenuity будет применяться для разведки и прокладки маршрута марсохода.

Сейчас на Марсе работают два аппарата — станция InSight и марсоход Curiosity.