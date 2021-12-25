В космос запустили новейший и дорогой телескоп для изучения звёзд и планет

Наука и технологии
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В космос запустили новейший и дорогой телескоп для изучения звёзд и планетОн позволит ответить на неразрешённые вопросы
Космическое агентство NASA наконец запустило космический телескоп «Джеймс Уэбб». Ракета Arianespace Ariane 5 с ним стартовала с космодрома Куру сегодня.
Телескоп разрабывали 14 лет. Несколько раз его запуск переносили. «Джеймс Уэбб» будет двигаться по орбите вокруг Солнца. На протяжении четырёх недель телескоп будет двигаться ко второй точке Лагранжа, которая находится в 1,5 млн км от Земли. На месте назначения начнётся научный сбор информации.
Диаметр зеркала «Джеймса Уэбба» составляет 6,6 метра. Это больше, чем у другого знаменитого телескопа «Хаббл» — 2,4 метра. Новый научный инструмент будет работать на протяжении минимум пяти лет. Бюджет проекта составил около $10 млрд.
Среди задач «Джеймса Уэбба» — обнаружение света первых звёзд и галактик, изучение происхождения жизни, поиск экзопланет с температурой как у Земли.
Источник: Engadget