В космос запустили новейший и дорогой телескоп для изучения звёзд и планет

Телескоп разрабывали 14 лет. Несколько раз его запуск переносили. «Джеймс Уэбб» будет двигаться по орбите вокруг Солнца. На протяжении четырёх недель телескоп будет двигаться ко второй точке Лагранжа, которая находится в 1,5 млн км от Земли. На месте назначения начнётся научный сбор информации.

Диаметр зеркала «Джеймса Уэбба» составляет 6,6 метра. Это больше, чем у другого знаменитого телескопа «Хаббл» — 2,4 метра. Новый научный инструмент будет работать на протяжении минимум пяти лет. Бюджет проекта составил около $10 млрд.

Среди задач «Джеймса Уэбба» — обнаружение света первых звёзд и галактик, изучение происхождения жизни, поиск экзопланет с температурой как у Земли.