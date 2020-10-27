В космос запустили первый спутник с искусственным интеллектом

Согласно пресс-релизу Intel, спутник PhiSat-1 вывели на гелиосинхронную орбиту. Новаторство аппарата в том, что он может обрабатывать снимки прямо на орбите. Процессор помогает спутнику анализировать алгоритмами машинного обучения данные с установленной на нём камеры высокого разрешения. Это позволяет спутнику не отправлять на Землю неудачные снимки — те, на которых видны только облака.

Сообщается, что благодаря ИИ аппарат сможет обнаруживать пожары, нелегальные суда или экологические катастрофы. Кроме того, спутник способен фиксировать степень влажности почвы и мониторить таяние льдов.