В космос запустят новые спутники для предупреждений о катаклизмах Земли

Аппараты смогут предоставлять информацию по целому ряду параметров: от протяжённости арктического морского льда до состояния почв в пострадавших от засухи регионах мира.

Спутники хотят запустить к концу десятилетия. Все данные с аппаратов Sentinels открыты и доступны бесплатно каждому. По ним можно будет строить различные прогностические модели, в том числе предсказывать катаклизмы.

По контракту сейчас разрабатываются три системы. Первая CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) будет предоставлять детальную информацию о здоровье сельскохозяйственных культур и других растений, LSTM (Land Surface Temperature Monitoring) — о температуре земной поверхности. CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) — для мониторинга океанов и льдов.