В космосе испытали двигатель новейшей конструкции

Наука и технологии
Сегодня в 13:32
В космосе испытали двигатель новейшей конструкцииЭто сделали японцы
Учёные сейчас работают над созданием альтернативных двигателей, так как классические реактивные почти достигли пределов своих возможностей. Японское космическое агентство впервые запустило в космосе двигатель новой конструкции. Он использует кольцевые детонационные волны.
В детонационном двигателе происходит взрывное сгорание, его продукты выбрасываются на сверхзвуковых скоростях. Японцы же испытали вращающийся вариант двигателя. В нём ударные волны распространяются по кольцевому каналу.
Запуск двигателя на орбиту состоялся 27 июля. Сообщается, что испытания прошли успешно. Двигатель отделился от ракеты и проработал в течение шести секунд. Ему удалось создать тягу в 500 Ньютон.
Стоит отметить, что сначала вращающийся детонационный двигатель испытали в начале 2021 года на полигоне.