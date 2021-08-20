В космосе испытали двигатель новейшей конструкции

В детонационном двигателе происходит взрывное сгорание, его продукты выбрасываются на сверхзвуковых скоростях. Японцы же испытали вращающийся вариант двигателя. В нём ударные волны распространяются по кольцевому каналу.

Запуск двигателя на орбиту состоялся 27 июля. Сообщается, что испытания прошли успешно. Двигатель отделился от ракеты и проработал в течение шести секунд. Ему удалось создать тягу в 500 Ньютон.

Стоит отметить, что сначала вращающийся детонационный двигатель испытали в начале 2021 года на полигоне.