В космосе на 3D-принтере впервые напечатали металлическую деталь

Принтер, запущенный в начале этого года, был установлен на борту Международной космической станции (МКС) астронавтом Андреасом Могенсеном. Принтер выполнил свою первоначальную задачу, изготовив металлическую форму в условиях микрогравитации в космосе.

Напечатанная деталь, а также три дополнительных образца, запланированных для последующих экспериментов, по возвращении на Землю будут подвергнуты тщательному анализу. Два образца будут изучены в техническом центре ЕКА в Нидерландах (ESTEC), еще один будет проанализирован в центре подготовки астронавтов ЕКА в Кельне (EAC), а четвертый будет отправлен в Технический университет Дании (DTU).

Аддитивное производство в космосе предлагает решение для создания необходимых компонентов, ремонта оборудования и конструирования инструментов без необходимости частого пополнения запасов с Земли.