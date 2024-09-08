Наука и технологии
Опубликовано 08 сентября 2024, 01:30
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В космосе на 3D-принтере впервые напечатали металлическую деталь

Спасибо ESA
Европейское космическое агентство (ESA) успешно осуществило 3D-печать первой металлической детали в космосе. Эта веха была достигнута с помощью 3D-принтера ESA Metal 3D Printer, технологического демонстратора, разработанного Airbus и его партнерами.
В космосе на 3D-принтере впервые напечатали металлическую деталь

© ESA / NASA

Принтер, запущенный в начале этого года, был установлен на борту Международной космической станции (МКС) астронавтом Андреасом Могенсеном. Принтер выполнил свою первоначальную задачу, изготовив металлическую форму в условиях микрогравитации в космосе.

Напечатанная деталь, а также три дополнительных образца, запланированных для последующих экспериментов, по возвращении на Землю будут подвергнуты тщательному анализу. Два образца будут изучены в техническом центре ЕКА в Нидерландах (ESTEC), еще один будет проанализирован в центре подготовки астронавтов ЕКА в Кельне (EAC), а четвертый будет отправлен в Технический университет Дании (DTU).

Аддитивное производство в космосе предлагает решение для создания необходимых компонентов, ремонта оборудования и конструирования инструментов без необходимости частого пополнения запасов с Земли.

Источник:ESA
Автор:Максим Многословный
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