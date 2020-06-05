В космосе нашли двойников Солнца и Земли

Открытие сделали учёные из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка. Они изучили архивные данные телескопа «Кеплер» о звезде Kepler-160. Этот объект имеет радиус в 1,1 солнечного, а также очень похожую эффективную температуру поверхности — она всего на 300 градусов по Цельсию ниже, чем у нашего Солнца. Также звезда имеет похожую светимость.

Астрономы обнаружили, что вокруг Kepler-160 может вращаться планета под названием KOI-456.04. Причём по расчётам она должна иметь массу 1,9 земной. Вокруг звезды планета обращается за 378 дней, что очень близко к продолжительности года на Земле. Кроме того, на поверхность планеты падает почти столько же излучения.

Учёные считают, что условия на KOI-456.04 могут напоминать земные. Нужно только, чтобы газовая оболочка планеты была не слишком массивна и состояла примерно из тех же газов.