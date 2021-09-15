В космосе ударят спутником по астероиду для репетиции спасения Земли. Учёные протестуют

В космосе ударят спутником по астероиду для репетиции спасения Земли. Учёные протестуютТакой эксперимент может оказаться опасным для планеты
Издание TJ поделилось подробностями о будущем запуске космического аппарата NASA - зонда DART. Он будет выпущен в космос уже 24 ноября 2021 года. Согласно подсчётам, с астероидом Диморфос корабль столкнётся в октябре 2022 года. Скорость спутника при столкновении составит 6,6 километров в секунду (или 23760 километров в час). Цель этого запуска - попытка столкновения с орбиты опасных астероидов для защиты планеты.
Однако учёные Мэрилендского университета (США) уверены: такой шаг может вызвать хаос в космосе. Астероид придёт в движение, начнёт кувыркаться и раскачиваться. Это спровоцирует проблемы, говорится в статье журнала Массачусетского технологического института.
Через несколько недель после столкновения, продолжают исследователи, астероид станет кувыркаться. Это не значит, что Диморфос и находящийся рядом Дидимос начнут падать на Землю, однако из-за удара образуется множество обломков и их направление движения нельзя предсказать. Помимо этого, исследовать космос в дальнейшем станет сложнее, а результаты миссии можно будет оценить лишь в 2027 году (к астероиду Диморфос будет запущен аппарат Hera).
Несмотря на все предупреждения, представители NASA уверены, что реализация проекта с запуском корабля к астероиду имеет больше преимуществ, чем недостатков.