В космосе ударят спутником по астероиду для репетиции спасения Земли. Учёные протестуют

Издание TJ поделилось подробностями о будущем запуске космического аппарата NASA - зонда DART. Он будет выпущен в космос уже 24 ноября 2021 года. Согласно подсчётам, с астероидом Диморфос корабль столкнётся в октябре 2022 года. Скорость спутника при столкновении составит 6,6 километров в секунду (или 23760 километров в час). Цель этого запуска - попытка столкновения с орбиты опасных астероидов для защиты планеты.

Однако учёные Мэрилендского университета (США) уверены: такой шаг может вызвать хаос в космосе. Астероид придёт в движение, начнёт кувыркаться и раскачиваться. Это спровоцирует проблемы, говорится в статье журнала Массачусетского технологического института.