Наука и технологии
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В космосе вырастили редис
Растение отлично подходит для долгих космических миссий
Астронавт NASA Кэтлин Рубинс недавно собрала свежий редис, выращенный в космосе. Данное событие важно для развития производства продуктов питания в условиях микрогравитации. Без этого долгосрочные миссии людей к Луне и Марсу будут сложновыполнимы.
Редис вырастили в специальной установке Advanced Plant Habitat (APH) на борту Международной космической станции (МКС). NASA также поделилось таймлапсом, на котором видно, как растение растёт в течение 27 дней.
30 ноября Рубинс забрала 20 кустов редиса из APH, обернула каждый фольгой и положила в холодильник. Редис отправят на Землю в начале следующего года. Тут его изучат исследователи.
Учёные отмечают, что редис, похоже, пригоден для будущих долгосрочных миссий, он съедобен и питателен. Что важно, растение требовало к себе минимум внимания со стороны экипажа.