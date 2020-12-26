В космосе вырастили редис

30 ноября Рубинс забрала 20 кустов редиса из APH, обернула каждый фольгой и положила в холодильник. Редис отправят на Землю в начале следующего года. Тут его изучат исследователи.

Учёные отмечают, что редис, похоже, пригоден для будущих долгосрочных миссий, он съедобен и питателен. Что важно, растение требовало к себе минимум внимания со стороны экипажа.