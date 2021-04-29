Наука и технологии
Сегодня в 14:39
В космосе запустят бои MMA
В невесомости
Компания Iervolino Entertainment и стартап Space 11 анонсировали создание «галактических боёв». Это новый формат смешанных боевых искусств (MMA), который будет проходить в космосе в условиях невесомости.
«Галактические бои» будут проходить на специально созданном космическом аппарате с боевой капсулой. Он будет располагаться на орбите Земли.
Бойцов будут тщательно готовить к соревнованиям, но подготовка эта будет касаться в основном существования в невесомости. В анонсе говорится, что сначала будут отобраны 40 участников, но в ходе программы обучения 32 исключат. Во время тренировки будут использоваться те же приёмы, что при подготовке астронавтов. Оставшиеся восемь участников сойдутся в грандиозном космическом финале.
Пока неясно, насколько успешными окажутся такие соревнования.