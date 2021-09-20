В КПРФ призвали бороться против цифровых новаций

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В КПРФ призвали бороться против цифровых новацийК коим относится электронное голосование
Сегодня в России объявляют результаты прошедшего голосования. Оно проходило, в том числе, в электронном виде. КПРФ не признала результаты электронных выборов и заявила, что нужно восстать против цифровых новаций.
Зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков сказал, что КПРФ не признаёт и не признает результаты электронного голосования в Москве. В партии считают, что картинка по выборам сильно изменилась после «выбрасывания цифрового результата».
Мы будем доказывать и убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций
Дмитрий Новиков
Зампредседателя ЦК КПРФ
В КПРФ также заявили, что планируют провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму. Коммунисты уже подали заявки на проведение, но мэрия Москвы не согласовала митинги «из-за эпидобстановки».