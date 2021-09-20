В КПРФ призвали бороться против цифровых новаций

К коим относится электронное голосование

Сегодня в России объявляют результаты прошедшего голосования. Оно проходило, в том числе, в электронном виде. КПРФ не признала результаты электронных выборов и заявила, что нужно восстать против цифровых новаций.