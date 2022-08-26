В краске для татуировок обнаружили незаявленные опасные химические вещества

"Идея этого проекта изначально возникла потому, что меня интересовало, что происходит, когда лазерное излучение используется для удаления татуировок", - объяснил Джон Свирк, главный исследователь новой работы. "Но потом я понял, что о составе красок для татуировок известно очень мало, поэтому мы начали анализировать популярные марки".

Когда Свирк и его коллеги начали расследование, они быстро узнали, что большинство татуировщиков не знают точно, что входит в состав красок, которые они используют. Кроме того, выяснилось, что многие компании, производящие краски, также производят пигменты для красок и текстиля.

Используя такие методы, как спектроскопия ядерного магнитного резонанса и рамановская спектроскопия, исследователи попытались понять, что именно содержится в этих красках для татуировок. На предварительном этапе исследования было изучено около 100 красок для татуировок, и, по словам Свирка, почти каждая краска преподносила сюрпризы.

"Например, 23 из 56 различных чернил, проанализированных на сегодняшний день, указывают на присутствие азосодержащего красителя", - говорит Свирк.

Азокрасители в целом считаются безопасными и используются в ряде коммерческих продуктов - от ковров до текстиля. Некоторые виды азокрасителей также используются в пищевых продуктах. Однако под воздействием ультрафиолетового света или бактерий эти пигменты могут распадаться на молекулы, которые известны как канцерогенные.

Дальнейший анализ 16 красок показал, что около половины продуктов содержали наночастицы размером менее 100 нанометров. "Частицы такого размера могут проникать через клеточную мембрану и потенциально причинять вред", – дополнил автор работы.