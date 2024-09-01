В Красном море образовалось большое нефтяное пятно

Опубликовано 01 сентября 2024, 06:001 мин.
В Красном море образовалось большое нефтяное пятноПосле нападения на греческий танкер
Значительный “экологический инцидент” произошел в Красном море после недавнего нападения хуситов на греческий нефтяной танкер, пишут СМИ. Согласно письму Греции, направленному в ООН, недалеко от места нахождения судна было обнаружено крупное нефтяное пятно длиной около четырех километров. Разлив был впервые обнаружен по спутниковому снимку, сделанному 29 августа и проанализированному Европейским агентством морской безопасности.
Греческое правительство выразило тревогу по поводу потенциального воздействия разлива на окружающую среду, подчеркнув “необходимость международного сотрудничества” для смягчения последствий кризиса.
Военно-морская мониторинговая миссия Европейского союза ASPIDES предположила, что разлив может быть связан с двигателем судна, а не с самим нефтяным грузом. "Потенциальный разлив, по-видимому, произошел из двигателя танкера после первоначального удара", - сказал представитель ASPIDES.