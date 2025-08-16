Наука и технологии
В Красноярске оцифровали отчеты губернаторов XIX—XX веков

Впервые
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) завершили оцифровку уникальных отчетов губернаторов Енисейской губернии — административной единицы России в 1822—1925 годах, на территории современного Красноярского края и Хакасии. Проект стал первым в России по полной цифровой обработке подобных документов, сообщили в ТАСС.
Работа началась в 2022 году. Изначально было доступно всего пять отчетов, большинство из которых были рукописными. Сейчас оцифрованы 42 документа из найденных 81, первый датируется 1823 годом, последний — 1915-м. В проекте участвуют отчеты 15 губернаторов. Уцелевшие документы хранились в Красноярске, Иркутске и Санкт-Петербурге, часть же была утрачена.

Отчеты оцифровывают с помощью современных технологий, включая распознавание текста. Особенность работы — тексты написаны дореформенной орфографией с использованием букв «ять», «фита» и «i десятеричное».

Оцифрованные документы уже доступны на сайте университета. Проект реализуется на принципах гражданской науки: в работе активно участвовали волонтеры. Содержание отчетов позволяет изучить развитие региона, управленческие практики и изменения в экономике и обществе XIX—XX вв.еков.

По словам исследователей, проект уникален не только для России, но и для мира.

