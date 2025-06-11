В Красноярске создали компактные и точные оптические фильтры из серебра и кварца

Опубликовано 11 июня 2025, 20:051 мин.
В Красноярске создали компактные и точные оптические фильтры из серебра и кварцаЧто они могут
Учёные из Красноярского научного центра СО РАН разработали новый тип оптических фильтров, состоящих всего из семи слоёв кварца и серебра. В отличие от традиционных фильтров с 20 и более слоями, новая конструкция проще, легче и дешевле в производстве.
Эти фильтры точно пропускают нужные цвета в видимом и инфракрасном спектре и могут использоваться в телекоммуникациях, медицине, спутниковой связи и научной аппаратуре. Кварцевые слои усиливают нужный сигнал, а тонкие серебряные слои отражают лишний свет.
Исследования показали, что фильтры успешно выделяют заданные цвета (например, красный, зелёный или фиолетовый), а также позволяют проходить ультрафиолетовому свету. Это связано с особенностями поведения электронов в серебре.
Фильтры можно точно настраивать под конкретные задачи, изменяя толщину серебряных слоёв. Несмотря на небольшие потери в качестве, они обладают высокой эффективностью и простотой конструкции.