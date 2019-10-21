В Кремле признали необходимость Telegram

По словам Пескова, через Telegram идёт управление сетевым проектом на базе более чем 150 российских университетов. Пресс-секретарь президента также сообщил, что сам пользуется мессенджером. А ситуация с блокировкой Telegram, по его мнению, лишь поспособствовала развитию технологических решений в сфере систем обхода фильтров.

Об этом он рассказал во время выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в «Сколково».

Те 150 университетов, о которых поведал Песков, участники соглашения по реализации единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта в вузах.