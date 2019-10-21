Наука и технологии
Сегодня 19:04
В Кремле признали необходимость Telegram
И запрета на мессенджер в стране нет
Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещён для использования на территории страны. Более того, его применяют в крупном проекте российские университеты.
По словам Пескова, через Telegram идёт управление сетевым проектом на базе более чем 150 российских университетов. Пресс-секретарь президента также сообщил, что сам пользуется мессенджером. А ситуация с блокировкой Telegram, по его мнению, лишь поспособствовала развитию технологических решений в сфере систем обхода фильтров.
Об этом он рассказал во время выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в «Сколково».
Те 150 университетов, о которых поведал Песков, участники соглашения по реализации единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта в вузах.
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