В криптовалютной индустрии наметился серьёзный кризис

Silvergate управляет платёжной системой Silvergate Exchange Network (SEN), которая позволяет криптобиржам и другим клиентам обменивать криптовалюты на обычные деньги. 1 марта банк сообщил, что не будет подавать ежегодный финансовый отчёт в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно открытым данным, в прошлом квартале у Silvergate обнаружился убыток в размере 1 миллиарда долларов. Но на самом деле квартальные результаты были ещё хуже, и неясно, сможет ли банк остаться в бизнесе.

В ответ Coinbase, Galaxy Digital, Crypto.com, Circle и Paxos заявили, что прекратят использовать Silvergate. Как отмечают эксперты, если Silvergate обанкротится, это подтолкнёт фонды и участников рынка к оффшорной деятельности. Главный вопрос здесь в том, насколько легко получить реальные наличные деньги, что на языке финансов называется ликвидностью. Меньшая ликвидность усложняет транзакции. Поэтому проблема Silvergate — это проблема всей криптоиндустрии.

Как отметил автор The Verge, сейчас стало намного труднее выйти в доллары из криптовалюты. Проблема ликвидности может очень быстро превратиться в проблему платежеспособности. Вся криптоиндустрия стала намного более хрупкой из-за этого события.