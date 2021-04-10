В крупной соцсети удалили группы по продаже ложных отзывов

Компании пришлось сделать это по требованию Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA). Это ведомство уже давно пытается бороться с тем, что в соцсетях продают фальшивые отзывы. В 2018 году регулятор попросил eBay и Facebook выявлять таких продавцов. Компании пообещали бороться с мошенниками.

В 2020 году Facebook удалила 188 групп по продаже фейковых отзывов. Компания отметила, что в соцсети запрещены мошеннические и вводящие в заблуждение действия. Facebook внедрила новые автоматизированные инструменты для удаления ложного контента. Также в соцсети теперь тяжелее искать подобные группы.