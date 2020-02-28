В крупных городах России отложили запуск 5G

Речь идёт о десяти российских городах-миллионниках. О переносе сроков запуска 5G в них сообщила директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур.

Она отметила, что планы становятся чуть менее амбициозными. Теперь в качестве реалистичного срока запуска рассматривается 2024 год. Задержка связана с перспективами использования отечественного оборудования и с вопросами выделения необходимых частот.

Новые сроки уже прописаны в дорожной карте «Мобильные сети связи пятого поколения» «Ростелекома» и «Ростеха».

Напомним, вопрос выделения частот для 5G не решён из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств. Последние используют нужный диапазон частот — 3,4-3,8 ГГц.