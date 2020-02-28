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В крупных городах России отложили запуск 5G
Хотели запускать в 2022 году
Журналисты узнали, что в крупных городах России отложили запуск 5G. В нацпрограмме «Цифровая экономика» указано, что покрытие связью пятого поколения должно появиться в определённых регионах уже в 2022 году. Однако, похоже, этого не случится до 2024 года.
Речь идёт о десяти российских городах-миллионниках. О переносе сроков запуска 5G в них сообщила директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур.
Она отметила, что планы становятся чуть менее амбициозными. Теперь в качестве реалистичного срока запуска рассматривается 2024 год. Задержка связана с перспективами использования отечественного оборудования и с вопросами выделения необходимых частот.
Новые сроки уже прописаны в дорожной карте «Мобильные сети связи пятого поколения» «Ростелекома» и «Ростеха».
Напомним, вопрос выделения частот для 5G не решён из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств. Последние используют нужный диапазон частот — 3,4-3,8 ГГц.