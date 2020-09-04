В Крыму будут вызывать искусственный дождь за 25 млн рублей

Как рассказали «Коммерсанту», экспериментальные работы будут проводиться с помощью специального самолёта. Аппарат будет летать в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов полуострова. Его цель — увеличить объём осадков из уже сформированных туч. Планируется прирост осадков на 15–30%.

«Центральная аэрологическая обсерватория» — это научно-исследовательское и научно-методическое учреждений Росгидромета. По контракту они должны выполнить работы до 15 декабря.

Сообщается, что власти Крыма также хотят организовать постоянную переброску воды в Симферополь из Белогорского района. «Коммерсант» напомнил, что за последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас, а водохранилища не заполнены водой в нужном объёме.