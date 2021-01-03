В Крыму нашли древнее захоронение с «билетом» в царство мёртвых

Захоронения нашли в ходе археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН. Кратко о находке пишет ТАСС.

Руководитель экспедиции рассказал, что в одном из захоронений обнаружили неповреждённый скелет человека. При нём находилась монетка. Такие клали в рот покойному. Монетка выступала в качестве платы за перевозку души через реку Лету в загробный мир. Деньги должен был взять Харон.

Учёные говорят, что погребение относится к III-II векам до нашей эры. ТАСС уточняет, что на обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тысячи лет назад было основано античное государство — Боспорское царство. На месте Керчи в древности находилась столица царства Пантикапей.