Наука и технологии
Вчера 19:03
В Крыму нашли древнее захоронение с «билетом» в царство мёртвых
Это монетка, которой покойный должен был расплатиться с Хароном
В городе Керчь в восточном Крыму обнаружили захоронения эллинистического периода. Там нашли монетку, которая служила для древних греков «билетом» в царство мёртвых.
Захоронения нашли в ходе археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН. Кратко о находке пишет ТАСС.
Руководитель экспедиции рассказал, что в одном из захоронений обнаружили неповреждённый скелет человека. При нём находилась монетка. Такие клали в рот покойному. Монетка выступала в качестве платы за перевозку души через реку Лету в загробный мир. Деньги должен был взять Харон.
Учёные говорят, что погребение относится к III-II векам до нашей эры. ТАСС уточняет, что на обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тысячи лет назад было основано античное государство — Боспорское царство. На месте Керчи в древности находилась столица царства Пантикапей.