В Крыму построят универсальные десантные корабли

«Российская газета» пишет, что первый корабль могут заложить уже этим летом. Изначально хотели сделать это в мае, но из-за распространения коронавирусной инфекции пришлось перенести.

Проект пока не назван, но эксперты полагают что это будет 23900, разработанный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Новые универсальные десантные корабли будут предназначены для перевозки войск и техники десанта, огневого поражения объектов противодесантный обороны противника, а также перевозки войск, которые действуют на приморских направлениях.

Сообщается, что корабль сможет вместить до тысячи десантников, 75 единиц различной техники, то также до шести единиц десантно-высадочных средств.