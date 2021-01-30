В Крыму спустили на воду новый боевой корабль

Ожидается, что «Сергея Котова» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России до конца 2021 года. Корабль войдёт в состав Черноморского флота, пишет Naked Science.

Отмечается, что корабль хоть и заложили на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, де-факто его строили в Керчи.

Всего в проекте 22160 будет шесть кораблей. Сейчас на Зеленодольском заводе строят два последних — «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Все они войдут в состав Черноморского флота.

Предназначение этих кораблей — патрулировать территориальные воды, бороться с контрабандной и пиратами и проводить поисково-спасательных работ. Водоизмещение кораблей составляет 1800 тонн. Суда вооружены 76,2-миллиметровой универсальной корабельной артустановкой АК-176МА. Также в теории могут нести крылатые ракеты «Калибр» или «Уран».