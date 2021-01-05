В Крыму запустят не имеющий аналогов военный радар

О военном радаре ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, «Яхрома» будет работать в четырёх диапазонах — метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом — с обзором в 270 градусов. Источник отметил, что станция не имеет аналогов.

Строительство радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе анонсировал в декабре 2020 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Строительные работы начнутся в 2021 году. «Яхрома» станет частью системы предупреждения о ракетном нападении. Её задача — в короткие сроки засечь и начать отслеживать баллистические ракеты, которые могут выпустить по территории России или её союзников.