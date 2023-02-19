В курице, свинине и говядине нашли вещества, защищающие от деменции

21:02, 19 февраля 2023
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В курице, свинине и говядине нашли вещества, защищающие от деменцииОт мяса, само собой, есть польза
Учёные проанализировали различные виды мяса и обнаружили в них новые антиоксиданты. Они помогают снять усталость и предотвратить деменцию.
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В новой научной работе шла речь о 2-оксо-имидазолсодержащих дипептидах (2-oxo-IDP). Ранее многочисленные исследования показали, что IDP обладают защитным действием против различных заболеваний, связанных с окислительным стрессом, таких как диабет, ишемия, рак, старение и нейродегенеративные заболевания.
Учёные также определили содержание IDP и 2-oxo-IDP в нескольких образцах мяса, таких как говядина, свинина, курица и китовое мясо. В целом, авторы разработали высокочувствительный метод для обнаружения таких веществ.