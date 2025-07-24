В квантовых технологий предложили заменить газ на золото

Системы с атомами в газе дают отличные результаты, но они слишком сложны для масштабирования. В отличие от них, золотые нанокластеры можно легко синтезировать в больших количествах. У них есть ядро из золота и молекулы-лиганды вокруг, и именно эти лиганды позволяют настраивать свойства кластера.

В экспериментах один тип кластера показал 7% спиновой поляризации, другой — почти 40%. Это сравнимо с лучшими материалами, применяемыми в квантовой физике. При этом свойства можно регулировать, меняя структуру лигандов.

Теперь команда планирует изучить, как разные лигандные структуры влияют на спин и как это можно использовать в будущих квантовых технологиях.