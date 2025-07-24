В квантовых технологий предложили заменить газ на золото

Опубликовано 24 июля 2025, 15:451 мин.
В квантовых технологий предложили заменить газ на золотоЗолотые нанокластеры могут стать основой для масштабируемых квантовых технологий
Учёные из Пенсильванского и Колорадского университетов показали, что золотые нанокластеры могут повторять свойства электронов, как у атомов в газообразном состоянии, которые сейчас используются в самых точных квантовых устройствах. Главное — они сохраняют информацию о спине (направление вращения электронов), важную для работы квантовых компьютеров и датчиков.
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Системы с атомами в газе дают отличные результаты, но они слишком сложны для масштабирования. В отличие от них, золотые нанокластеры можно легко синтезировать в больших количествах. У них есть ядро из золота и молекулы-лиганды вокруг, и именно эти лиганды позволяют настраивать свойства кластера.
В экспериментах один тип кластера показал 7% спиновой поляризации, другой — почти 40%. Это сравнимо с лучшими материалами, применяемыми в квантовой физике. При этом свойства можно регулировать, меняя структуру лигандов.
Теперь команда планирует изучить, как разные лигандные структуры влияют на спин и как это можно использовать в будущих квантовых технологиях.