Наука и технологии
Вчера 19:40
В лаборатории вырастили искусственный бекон
И свиную грудинку
Стартап Higher Steaks вырастил в лаборатории искусственный бекон и свиную грудинку. Продукты состоят из культивированных специально клеток и компонентов растительного происхождения.
Пока компания создала только маленькие образцы мясных продуктов. Чтобы доказать — это возможно. На этом этапе мощностей стартапа не хватит, чтобы производить еду в промышленных масштабах. Однако в компании считают, что в мире растёт спрос на подобные продукты. Таким способом создатели искусственного мяса надеются когда-нибудь обеспечить свининой людей со всего мира.
Основания для беспокойства о дефиците есть. В прошлом году, например, вспышка вируса убила 40% свиней в Китае. В Higher Steaks надеются создать продукт, который ничем не будет отличаться от настоящей свинины.