В лаборатории вырастили искусственный бекон

Пока компания создала только маленькие образцы мясных продуктов. Чтобы доказать — это возможно. На этом этапе мощностей стартапа не хватит, чтобы производить еду в промышленных масштабах. Однако в компании считают, что в мире растёт спрос на подобные продукты. Таким способом создатели искусственного мяса надеются когда-нибудь обеспечить свининой людей со всего мира.

Основания для беспокойства о дефиците есть. В прошлом году, например, вспышка вируса убила 40% свиней в Китае. В Higher Steaks надеются создать продукт, который ничем не будет отличаться от настоящей свинины.