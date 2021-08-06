В Латинской Америке продолжат воевать на советских танках 1960-х гг

Как уточняют журналисты, около 70 танков находятся на хранении. В конце нулевых Т-55 хотели заменить на 120-170 современных танков. Это могли быть бывшие в эксплуатации Leopard 2A6 вооружённых сил Нидерландов, российские Т-90С, украинские БМ «Оплот», польские PT-91P, южнокорейские К2 Black Panther и китайские МВТ-2000. В Перу остановили выбор на танках из Китая. Стане успели поставить пять машин, но затем из-за скандала всё прекратилось.

«Российская газета» также рассказала о провалившейся попытке Украины модернизировать имеющиеся Т-55 по проекту Tifon-2. Такой апгрейд оказался слишком дорогим. Сейчас минобороны Перу отложило планы по модернизации танкового парка.