В Латвии выпустят военные электросамокаты

Как пишет «Российская газета», военные электросамокаты могут найти применение и в специальных операциях. Mosphera способен двигаться и по асфальту, и по бездорожью. Электросамокат может ехать даже по обледеневшей земле. Его грузоподъёмность составляет примерно 200 килограммов. К электросамокату можно пристегнуть прицеп для транспортировки грузов и людей. На одном заряде Mosphera может проехать до 100 километров. Скорость, которую развивает военный электросамокат, составляет 50 километров в час.

Первую партию новых транспортных средств латвийские военные получат в мае следующего года. Электросамокат планируют продавать странам Евросоюза и НАТО.