В Ленинградской области проведут третий этап «Битвы роботов»

Соревнования разделены на две категории:

Взрослые — 16 команд с роботами до 110 кг

Дети 10−17 лет — 12 команд с мини-роботами до 1,5 кг

В турнире участвуют как опытные инженеры и любители робототехники, так и студенты ведущих вузов, таких как МИСИС, МИФИ, БГТУ им. В. Г. Шухова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Российские команды приедут из Башкортостана, Белгородской, Воронежской, Краснодарской, Красноярской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.

Трансляция будет доступна в VK Видео.