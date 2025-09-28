Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2025, 19:05
1 мин.

В Ленинградской области проведут третий этап «Битвы роботов»

Пройдёт с участием международных команд
Третий этап «Битвы роботов» состоится 18 октября в Ледовом Дворце курорта «Игора» в Ленинградской области, пишет Минцифры. В соревнованиях примут участие 28 команд из 14 регионов России, а также из Туниса и Индии. В полуфинал пройдут только восемь лучших команд. Они же продолжат борьбу за денежные призы от партнёров проекта.
В Ленинградской области проведут третий этап «Битвы роботов»

Соревнования разделены на две категории:

  • Взрослые — 16 команд с роботами до 110 кг

  • Дети 10−17 лет — 12 команд с мини-роботами до 1,5 кг

В турнире участвуют как опытные инженеры и любители робототехники, так и студенты ведущих вузов, таких как МИСИС, МИФИ, БГТУ им. В. Г. Шухова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Российские команды приедут из Башкортостана, Белгородской, Воронежской, Краснодарской, Красноярской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.

Трансляция будет доступна в VK Видео.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
