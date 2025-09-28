Опубликовано 28 сентября 2025, 19:051 мин.
В Ленинградской области проведут третий этап «Битвы роботов»Пройдёт с участием международных команд
Третий этап «Битвы роботов» состоится 18 октября в Ледовом Дворце курорта «Игора» в Ленинградской области, пишет Минцифры. В соревнованиях примут участие 28 команд из 14 регионов России, а также из Туниса и Индии. В полуфинал пройдут только восемь лучших команд. Они же продолжат борьбу за денежные призы от партнёров проекта.
© Минцифры
Соревнования разделены на две категории:
-
Взрослые — 16 команд с роботами до 110 кг
-
Дети 10−17 лет — 12 команд с мини-роботами до 1,5 кг
В турнире участвуют как опытные инженеры и любители робототехники, так и студенты ведущих вузов, таких как МИСИС, МИФИ, БГТУ им. В. Г. Шухова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Российские команды приедут из Башкортостана, Белгородской, Воронежской, Краснодарской, Красноярской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
Трансляция будет доступна в VK Видео.